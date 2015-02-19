В Сумах бомбоубежищ хватит только на каждого девятого Чуть больше половины хранилищ и укрытий, которые есть в Сумской области, готовы к использованию. Всего таких 1009. Каждое десятое - расположен в Сумах.

В каком состоянии - далее в материале Суспільного.

Во дворе дома, расположенного по адресу Петропавловская, 123, - есть вентиляционный выход. По информации сайта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в подвале многоэтажки находится противорадиационное укрытия на 180 человек. Что осталось от него показала жительница дома Валентина: несколько помещений с металлическими дверями, туалет. Попасть в укрытие можно через первый подъезд, выйти - через вентиляционную шахту. Женщина рассказала, что в случае чего, прятаться там никто не будет.

Еще одно укрытие в центре города - на Соборной, 32б. Во дворе многоэтажки, построенной 70 лет назад, две вентиляционные шахты. Входы в укрытия - в 3 и 11 подъездах. На момент, когда туда приходили корреспонденты - подъезды были закрыты. На карте обозначено, что здесь можно спрятаться от обстрелов.

Всего в Сумах 120 защитных сооружений и противорадиационных укрытий: 52 из них государственные, 30 - частные и 38 - коммунальные. По карте, практически все защитные сооружения, за исключением Химгородка, размещены на территории старого центра. В спальных микрорайонах - Курский, Прокофьева, а также 8, 9, 10, 11 и 12, которые начали строитлься с 80-х годов прошлого века - укрытий нет.

«Большинство населения области планируются к укрытию в простейших укрытиях, это подвальные цокольные помещения административных зданий, общественных зданий, жилых домов. В настоящее время внесены изменения в законодательство, в ДБН по построению объектов, и чтобы там выполнялись мероприятия инженерной защиты обязательно. Органы местного самоуправления должны обследовать те жилые дома, но в зависимости от формы собственности, если это коммунальное имущество, если это образованное ОСМД, то это могут сделать непосредственно те граждане, которые образовали ОСМД, обследовать свой дом и определить по определенным критериям, можно ли там укрываться, если вообще у них такое помещение», - говорит заместитель директора областного департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Татьяна Коськова.

По расчетам городского отдела гражданской защиты населения, чтобы привести коммунальные защитные сооружения в порядок: сделать капремонты, заменить оборудование и доукомплектовать, нужно 56,3 млн грн. За 6 последних лет на коммунальные защитные сооружения Сум - потратили почти 650 тыс. грн. Что потратили с 2015 года в целом по области на такие объекты, Татьяна Коськова ответ предоставить не смогла. В прошлом году на оборудование таких объектов необходимыми средствами гражданской защиты и имуществом, говорит, ушло суммарно 132 тыс. грн.

«У нас проведена инвентаризация 66% защитных сооружений. К сожалению, у нас такие сооружения, которые учитываются в фонде, их очень много государственной формы собственности, субъекты хозяйствования, которые уже ликвидированы, обанкротились, и долгое время сооружения находятся без надлежащего содержания. Конечно, они будут не готовы к использованию по назначению. А из проинвентаризованных защитных сооружений у нас 62% готовы и ограниченно готовы к использованию по назначению», - говорит Татьяна Коськова.

По закону этим должны заниматься те, кому принадлежат здания. В области всего 1009 защитных сооружений - это 191 хранилище и 818 противорадиационных укрытий. Последнюю такое сооружение построили в 2002 году. Начальник городского отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Артур Петров сообщил: из 38 объектов, за которые сейчас отвечает городской совет, 6 - частично готовы к использованию, остальные - нет.

Все сумские убежища и укрытия могут принять не более 30 тыс. человек. На 1 апреля населения в Сумах – 258 834 человек.