Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:39304

В Сумах бомбоубежищ хватит только на каждого девятого

Чуть больше половины хранилищ и укрытий, которые есть в Сумской области, готовы к использованию. Всего таких 1009. Каждое десятое - расположен в Сумах.

В каком состоянии - далее в материале Суспільного.

Во дворе дома, расположенного по адресу Петропавловская, 123, - есть вентиляционный выход. По информации сайта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в подвале многоэтажки находится противорадиационное укрытия на 180 человек. Что осталось от него показала жительница дома Валентина: несколько помещений с металлическими дверями, туалет. Попасть в укрытие можно через первый подъезд, выйти - через вентиляционную шахту. Женщина рассказала, что в случае чего, прятаться там никто не будет.

Еще одно укрытие в центре города - на Соборной, 32б. Во дворе многоэтажки, построенной 70 лет назад, две вентиляционные шахты. Входы в укрытия - в 3 и 11 подъездах. На момент, когда туда приходили корреспонденты - подъезды были закрыты. На карте обозначено, что здесь можно спрятаться от обстрелов.

Всего в Сумах 120 защитных сооружений и противорадиационных укрытий: 52 из них государственные, 30 - частные и 38 - коммунальные. По карте, практически все защитные сооружения, за исключением Химгородка, размещены на территории старого центра. В спальных микрорайонах - Курский, Прокофьева, а также 8, 9, 10, 11 и 12, которые начали строитлься с 80-х годов прошлого века - укрытий нет.

«Большинство населения области планируются к укрытию в простейших укрытиях, это подвальные цокольные помещения административных зданий, общественных зданий, жилых домов. В настоящее время внесены изменения в законодательство, в ДБН по построению объектов, и чтобы там выполнялись мероприятия инженерной защиты обязательно. Органы местного самоуправления должны обследовать те жилые дома, но в зависимости от формы собственности, если это коммунальное имущество, если это образованное ОСМД, то это могут сделать непосредственно те граждане, которые образовали ОСМД, обследовать свой дом и определить по определенным критериям, можно ли там укрываться, если вообще у них такое помещение», - говорит заместитель директора областного департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Татьяна Коськова.

По расчетам городского отдела гражданской защиты населения, чтобы привести коммунальные защитные сооружения в порядок: сделать капремонты, заменить оборудование и доукомплектовать, нужно 56,3 млн грн. За 6 последних лет на коммунальные защитные сооружения Сум - потратили почти 650 тыс. грн. Что потратили с 2015 года в целом по области на такие объекты, Татьяна Коськова ответ предоставить не смогла. В прошлом году на оборудование таких объектов необходимыми средствами гражданской защиты и имуществом, говорит, ушло суммарно 132 тыс. грн.

«У нас проведена инвентаризация 66% защитных сооружений. К сожалению, у нас такие сооружения, которые учитываются в фонде, их очень много государственной формы собственности, субъекты хозяйствования, которые уже ликвидированы, обанкротились, и долгое время сооружения находятся без надлежащего содержания. Конечно, они будут не готовы к использованию по назначению. А из проинвентаризованных защитных сооружений у нас 62% готовы и ограниченно готовы к использованию по назначению», - говорит Татьяна Коськова.

По закону этим должны заниматься те, кому принадлежат здания. В области всего 1009 защитных сооружений - это 191 хранилище и 818 противорадиационных укрытий. Последнюю такое сооружение построили в 2002 году. Начальник городского отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Артур Петров сообщил: из 38 объектов, за которые сейчас отвечает городской совет, 6 - частично готовы к использованию, остальные - нет.

Все сумские убежища и укрытия могут принять не более 30 тыс. человек. На 1 апреля населения в Сумах – 258 834 человек.

Общество Бобмбоубежища
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

19.02.2015 09:09

На Сумщине потратят 6 миллионов на бомбоубежища

Об этом сообщил в ходе брифинга директор Департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Калин....

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
В Сумах провели трейл
Сегодня 19:11
В Сумах бомбоубежищ хватит только на каждого девятого
Сегодня 18:39
Нардеп от Сум нашла виноватого, почему усадьба Харитоненко не попала в список «Большой реставрации»
Сегодня 17:45
Рынку в центре Сум снова пригрозили демонтажем
Сегодня 17:35
Мэр Сум пообещал, что фонтан на Театральной будет музыкальным
Сегодня 17:26
Сумчане продавали вооружение в РФ: их накрыла СБУ
Сегодня 17:15
На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить налоговика
Сегодня 16:42
Участники «Экокросса» в Сумах собрали более 800 кг мусора
Сегодня 16:38
На Сумщине за попытку подкупа полицейских дали 3 года
Сегодня 16:02
Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах
Сегодня 15:25
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание комнаты в общежитии (видео)
Сегодня 15:15
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.