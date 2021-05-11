Мэр Сум пообещал, что фонтан на Театральной будет музыкальным Сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальник управления капиатльного строительства Виталий Шилов объяснил, что сейчас как раз идет наладка водомета, этим занимаются киевские специалисты.

Мэр Сум Александр Лысенко уточнил: «Хотелось бы всем объяснить, что в этом году фонтан будет работать не так, как в прошлом. Если в прошлом году было 30 цветных эпизодов, то в этом году их будет 258. Поэтому на настройку уходит больше времени, но это уже будет постоянно. Специалисты будут использовать дополнительное оборудование, которое позволит увеличить цветовую гамму. И насколько я понимаю, мы планируем сделать фонтан музыкальным. Я пообщался с мастерами, они согласились с этим. Музыкальная программа будет запланирована – 2-3 дня в неделю, в определенное время».