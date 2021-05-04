В Сумах на Театральной площади начали устанавливать фонтан, оборудование которого было арестовано В Сумах возвращают на место демонтированное оборудование фонтана на Театральной площади.

Форсунки и трубы сняли осенью 2020 года. Зимой они хранились на территории коммунального предприятия «Горсвет». В декабре 2020 года оборудование арестовали в рамках уголовного производства, открытого по статьям 28 и 364 Уголовного кодекса Украины, пишет Суспільне.

По версии следствия, должностные лица во время реконструкции Театральной площади нанесли ущерб городской громаде на сумму около 1 млн грн. По информации СБУ, сотрудники которого проводили обыски в управлении капитального строительства городского совета, чтобы вывести средства, закупали материалы и технику через фиктивные фирмы. Сами же строительные работы выполнены с нарушением требований законодательства, считают в СБУ.

Как рассказал сотрудник отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко, по ходатайству должностных лиц Сумского городского совета судом снят арест на оборудование с целью его использования. Само следствие продолжается.

По словам начальника управления капитального строительства Сумского городского совета Виталия Шилова, арест сняли в конце апреля. Сейчас проводят монтаж оборудования, дальше будут его настраивать. Запускать фонтан планируют поэтапно - первая часть заработает через три-четыре дня.

Напомним: реконструкцию Театральной площади, в рамках которой была предусмотрена замена фонтанов, тротуарной плитки, освещения и скамеек, начали в Сумах в июле 2020 года. Реконструкцию проводило предприятие «Сумы-Сервис-Буд» за 35,5 млн гривен. В начале октября запустили обновленные фонтаны. В конце октября фонтаны демонтировали для хранения на зиму. Они проработали три недели. Как раз перед выборами…