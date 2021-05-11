Мэр Сум снова обещает: работа фонтанов на Театральной скоро будет возобновлена Спустя почти неделю после прекращения работы фонтанов мэр Сум Александр Лысенко рассказал, что же произошло.

«Друзья, фонтаны на Театральной площади не работают из-за того, что в одну из чаш попал удар молнии, когда была непогода.

Из-за этого перегорела плата. Мы заказали ее, ждем поступления уже завтра.

И во вторник-среду фонтан возобновит свою работу!

Благодарю за понимание!», - написал он.

Напомним: фонтаны на Театральной в спешном порядке ремонтировали в прошлом году перед местными выборами. Открыли, не введя в эксплуатацию, за пару недель до них. А спустя пару недель после отключили, так как начинались морозы. За зиму фонтаны засветились в уголовном деле по распилу бюджетных средств. Их оборудование было арестовано, но их все же включили. Следствие продолжается…