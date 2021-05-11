В Сумах среди ночи включился фонтан на Театральной Среди ночи во время грозы включилась подсветка в одной из чаш фонтана.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Галина Медведева. «Началось!!! Ну и громыхнуло у нас среди ночи! Аж один фонтан врубился! И долгожданный дождик...», - написала она, добавив фото.