В Сумах среди ночи включился фонтан на Театральной

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Галина Медведева.
«Началось!!! Ну и громыхнуло у нас среди ночи! Аж один фонтан врубился! И долгожданный дождик...», - написала она, добавив фото.
Сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальник управления капиатльного строительства Виталий Шилов объяснил, что сейчас как раз...
В Сумах возвращают на место демонтированное оборудование фонтана на Театральной площади....
Об этом сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник горуправления капитального строительства Виталий Шилов....