Василь Хома: Сумщина - прикордонна область і ми маємо бути готовими в будь-яку хвилину відбити напад противника На цьому наголосив голова Сумської облдержадміністрації, відвідавши разом з Міністром у справах ветеранів Юлією ЛАПУТІНОЮ практичні навчання, що відбувалися в рамках зборів з військовозобов'язаними та резервістами 117 бригади територіальної оборони

Сильна армія та широка міжнародна підтримка.

Без цих складових змагатися з сусідом-агресором буде важко. Сумщина послідовно працює у цих напрямах.

На цьому тижні голова Сумської ОДА Василь Хома зустрічався з директором Центру інформації та документації НАТО Вінетою Кляйне. «У нас спільний стратегічний курс та спільні кроки. І ми вдячні за підтримку та допомогу з боку Альянсу для Сумщини як прикордонного регіону, - зазначив під час зустрічі голова облдержадміністрації. – Також для нас, як прикордонного регіону, дуже важливим є питання інформаційної безпеки. Тому зараз ми працюємо над збільшенням концентрації провайдерів кабельних мереж та розвиваємо цифровий зв'язок – що у прикордонні було більш розгалужене українське телебачення»

Також у четвер, разом з Міністром у справах ветеранів Юлією Лапутіною Василь Хома відвідав навчальні збори підрозділів територіальної оборони.

Вони проходять по всій області. На цьому тижні відпрацьовується взаємодія підрозділів територіальної оборони з Національною поліцією, Нацгвардією та Державною прикордонною службою.

«Сьогодні відбулися практичні заняття з відпрацювання захисту і контролю кордону, роботі на блок-постах підрозділів територіальної оборони, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, а також незаконними діями біля держбудівель, – розповів Василь Хома журналістам. – Це дуже важливі навчання. Тому що Сумщина – прикордонна область і ми маємо бути готові до провокацій, роботи в особливий чи у воєнний період. Бути готовими відбити будь-який напад противника».

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна відзначила, що учасники навчань дуже злагоджено відпрацьовували різні тактичні завдання.

«Лише мотивований захисник може за чотири дні навчитися тому, що у військових вишах студент вивчає роками. Важливо, що серед учасників територіальної оборони є колишні добровольці. Адже вони вже мають бойовий досвід, – говорила Міністр. – Взаємна злагодженість підрозділів Збройних сил України, Національної поліції , Національної гвардії, а також розуміння важливості захисту держави представниками громадянського суспільства – це запорука того, що Сумщина та Україна будуть захищеними».