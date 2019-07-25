В Сумах забарикадировали здание мэрии Сегодня, 21 мая, в центре Сум проходят военные учения.

Как сообщили в мэрии, силовые структуры будут отрабатывать умение обороны админздания с привлечением оружия. Сегодня, 21 мая, с 11:00 состоятся предварительные тренировки по охране и обороне административного здания с привлечением спецсредств, использование оружия с холостыми патронами и военной техники, а также на площади Независимости у входа в админздание будет установлен блок-пост.

В субботу, 22 мая, также на площади Независимости, 2 с 8:00 до 13:00 военнослужащие будут отрабатывать тренировочные упражнения по разблокированию захваченного административного здания с использованием военной техники и вооружения.

Напомним, на территории Сумской городской территориальной общины с 12 по 26 мая проводятся учебные сборы военнообязанных и резервистов при воинской части территориальной обороны.

В рамках военных тренировочных учений, в том числе - отрабатываются умения и навыки по охране и обороне объектов инфраструктуры, административных зданий и т.п. с привлечением Национальной гвардии Украины и других силовых структур.