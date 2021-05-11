У Сумах пройде публічна дискусія «Особиста відповідальність чи обов’язок держави? Хто відповідальний за благополуччя сум’ян?»

Під час події експерти обговорять рівень громадської активності мешканців Сумщини, спробують вияснити чи відповідає обізнаність з ініціативами фактичному залученню та як мешканці регіону ставляться до реформ та їх прогресу.

Також, учасники отримають змогу порівняти показники Сумщини з даними Загальнонаціонального опитування Програми «Долучайся!» щодо громадського залучення та краще зрозуміти специфіку регіону. Під час дискусії всі охочі зможуть поставити питання запрошеним спікерам.

Спікерами події стануть:

Антоніна Кохан, директорка Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради;

Максим Корнієнко, координатор Сумської Платформи Реформ;

Віктор Бобиренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики;

Дар’я Кумеда, регіональна представниця Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» в Сумській області.

Модератор:

Дмитро Кривошеєв, PR-менеджер Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ

Контактна особа з боку Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»:

Дар'я Кумеда, регіональна представниця в Сумській області.

Під час заходу будуть представлені результати Загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення для Сумської області.

Трансляція заходу відбуватиметься на сторінці Facebook Програми «Долучайся!».

Захід організовано Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.