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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мужская команда СумГУ - серебряный призер чемпионата Украины среди студенческих команд

11-13 мая в Житомире состоялся финальный этап студенческих соревнований по волейболу среди мужских команд.

В турнире приняли участие 6 коллективов из Сум, Киева, Луцка, Житомира и Черновцов.

В первый игровой день сумские студенты со счетом 3:0 одолели коллег из Полесского национального университета (Житомир). Следующий соперник - Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича - более удачно начал игру, выиграв первый сет. Но следующие три были за сумчанами, которые со счетом 3:1 одержали вторую победу.

Судьба золотых медалей решалась в последний день соревнований в игре против Луцкого национального технического университета. Подопечные Владимира Бабкова сделали серьезную заявку на победу, поведя по сетам 2:0, однако в итоге желательно «троечка» на табло загорелась возле названия команды-соперницы - обидное поражение 2:3.

Бронзовые медали завоевала команда Национального университета физического воспитания и спорта Украины (Киев).

Спорт Волейбол
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