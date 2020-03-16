Мужская команда СумГУ - серебряный призер чемпионата Украины среди студенческих команд 11-13 мая в Житомире состоялся финальный этап студенческих соревнований по волейболу среди мужских команд.

В турнире приняли участие 6 коллективов из Сум, Киева, Луцка, Житомира и Черновцов.

В первый игровой день сумские студенты со счетом 3:0 одолели коллег из Полесского национального университета (Житомир). Следующий соперник - Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича - более удачно начал игру, выиграв первый сет. Но следующие три были за сумчанами, которые со счетом 3:1 одержали вторую победу.

Судьба золотых медалей решалась в последний день соревнований в игре против Луцкого национального технического университета. Подопечные Владимира Бабкова сделали серьезную заявку на победу, поведя по сетам 2:0, однако в итоге желательно «троечка» на табло загорелась возле названия команды-соперницы - обидное поражение 2:3.

Бронзовые медали завоевала команда Национального университета физического воспитания и спорта Украины (Киев).