Мужская команда СумГУ - серебряный призер чемпионата Украины среди студенческих команд

В турнире приняли участие 6 коллективов из Сум, Киева, Луцка, Житомира и Черновцов.
В первый игровой день сумские студенты со счетом 3:0 одолели коллег из Полесского национального университета (Житомир). Следующий соперник - Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича - более удачно начал игру, выиграв первый сет. Но следующие три были за сумчанами, которые со счетом 3:1 одержали вторую победу.
Судьба золотых медалей решалась в последний день соревнований в игре против Луцкого национального технического университета. Подопечные Владимира Бабкова сделали серьезную заявку на победу, поведя по сетам 2:0, однако в итоге желательно «троечка» на табло загорелась возле названия команды-соперницы - обидное поражение 2:3.
Бронзовые медали завоевала команда Национального университета физического воспитания и спорта Украины (Киев).
26-28 июня прошел финальный тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд высшей лиги....
20 июня в спортивных залах Сумского государственного университета Сумской территориальной организацией Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос» были проведены областных соревнований по...
Директорат Федерации волейбола Украины принял решение провести решающие матчи в чемпионатах высшей, первой лиг и второй лиги....
Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...
Сумская команда «ШВСМ-СумГУ» отыграла 6-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге в г. Хотин....