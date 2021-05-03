На Сумщине 249 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных

Всего с начала пандемии зафиксировано 75 059 случаев заболевания. Выздоровело 499 человек, - всего 69 834. Умерло 12, - всего 1218. Лечатся 4007.
По состоянию на 14 мая в Сумской области 75059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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За среду в Сумской области подтверждено 159 новых случаев заболевания COVID-19....
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует все недостатки, которые были сделаны во время третьей...