В Сумах пройдет чемпионат Европы по-сумски

24 мая начнется Чемпионат Европы «по-сумски». Турнир, в котором любительские команды, представляющие сборные стран-участниц Евро-2020. Действующим обладателем Кубка Европы по-сумски (2016) является «Медцентр БДД» (Германия). Матчи будут проходить в вечернее время в рабочие дни на полях ФЦ «Барса».
За трофей поборются 24 «сборные».
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 0661083319.
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