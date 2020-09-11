Сумские нардепы в аутсайдерах по законотворчеству «Слово и дело» ежемесячно следит за законотворческой деятельностью Верховной рады. В январе депутаты зарегистрировали 90 законопроектов, в феврале – 150, в марте – 144, в апреле – 107.

Среди авторов инициатив чаще всего встречаются члены фракции «Слуга народа», ведь их в парламенте большинство. Кто из нардепов IX созыва зарегистрировал меньше всех законопроектов (по фракциям и группам).

Во фракции «Слуга народа» меньше всех законотворческой деятельностью занимаются cevxfyby Михаил Ананченко, Максим Березин и Сергей Северин. С начала работы созыва они зарегистрировали 7, 10 и 11 законопроектов соответственно.

Среди депутатов «Оппозиционной платформы – За жизнь» худшие показатели по законопроектам у Рената Кузьмина (3), Юлии Левочкиной (4) и Вадима Столара (5).

В «Батькивщине» наименее «плодовитыми» в плане разработки законопроектов оказались Григорий Немыря (19), Андрей Кожемякин (28) и Константин Бондарев (35).

В «Европейской солидарности» меньше всех законопроектов подал Андрей Парубий – только 4.

В «Голосе» Роман Костенко, Олег Макаров и Ольга Стефанишина зарегистрировали 36, 55 и 56 законопроектов соответственно. Вроде бы это неплохой показатель, но по сравнению с коллегами по фракции эти депутаты отстают.

Среди членов группы «Довіра» меньше всего законопроектов авторства Андрея Иванчука (13), Николая Люшняка (14) и Александра Ковалева.

В группе «За майбутнє» меньше всех законотворческой деятельностью занимался Степан Ивахив – на его счету 3 инициативы.

Из внефракционных нардепов только 2 законопроекта зарегистрировал Евгений Яковенко, 7 – Андрей Деркач с Сумщины и 13 – Дмитрий Шенцев, пишет Слово и дело.