У Сумах відкриється виставка весільних віночків минулого століття

На основі збережених старовинних зразків, старих весільних світлин і розповідей, зафіксованих в етнографічних експедиціях, Анна Гавриленко виконала 8 реплік весільних віночків із різних куточків Сумщини. На виставці представлені і ретро-світлини із родинних архівів та приватних збірок Вікторії Гавриленко, Олександра Тихенка, Олени Гордієнко та інших.
А також можна ознайомитися із фрагментами раритетних видань та експедиційних записів, що розкривають значення віночка у контексті традиційного весілля.
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