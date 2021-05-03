У Сумах відкриється виставка весільних віночків минулого століття У відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки експонується виставка «КОЛИ ІШЛИ В КВІТКАХ», присвячена традиційним весільним головним уборам наречених Сумщини ХХ століття.

На основі збережених старовинних зразків, старих весільних світлин і розповідей, зафіксованих в етнографічних експедиціях, Анна Гавриленко виконала 8 реплік весільних віночків із різних куточків Сумщини. На виставці представлені і ретро-світлини із родинних архівів та приватних збірок Вікторії Гавриленко, Олександра Тихенка, Олени Гордієнко та інших.

А також можна ознайомитися із фрагментами раритетних видань та експедиційних записів, що розкривають значення віночка у контексті традиційного весілля.

Відкриття виставки 14 травня о 16.30.