В Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины по велоспорту 14-17 мая в Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины в многодневной гонке (юноши, девушки, младшие юноши, младшие девушки) по велосипедному спорту (шоссе).

График чемпионата: 14 мая - Пролог. Старт-финиш: начало Роменского пути Н07 (выезд из города). Старт - 10:00. Финиш - 13:00. 15 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г.Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00. 16 мая - Индивидуальная гонка на время. Старт-финиш: объездное шоссе (первый круг за аэропортом, Т1909). Старт - 10:00. Финиш - 14.00. 17 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г. Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00.