В Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины по велоспорту

График чемпионата:
14 мая - Пролог. Старт-финиш: начало Роменского пути Н07 (выезд из города). Старт - 10:00. Финиш - 13:00.
15 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г.Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00.
16 мая - Индивидуальная гонка на время. Старт-финиш: объездное шоссе (первый круг за аэропортом, Т1909). Старт - 10:00. Финиш - 14.00.
17 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г. Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00.
Після доволі тривалої перерви, виставка «Кримська сюїта» продовжує свою подорож залами обласних художніх музеїв України....
Сегодня, 12 мая, в Сумах пройдет матч перенесенного 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....
Нарешті Суми та Сумська область повертаються до нормального ритму життя. Сумська міська галерея відчинена для відвідувачів....
Сумщина вышла из красной зоны, а это значит, что болельщики возвращаются на стадион....
Сегодня, 30 апреля, в Сумах пройдет игра 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....