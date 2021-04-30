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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:54177

В Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины по велоспорту

14-17 мая в Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины в многодневной гонке (юноши, девушки, младшие юноши, младшие девушки) по велосипедному спорту (шоссе).

График чемпионата:

14 мая - Пролог. Старт-финиш: начало Роменского пути Н07 (выезд из города). Старт - 10:00. Финиш - 13:00.

15 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г.Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00.

16 мая - Индивидуальная гонка на время. Старт-финиш: объездное шоссе (первый круг за аэропортом, Т1909). Старт - 10:00. Финиш - 14.00.

17 мая - Групповая гонка. Старт-финиш: г. Сумі, ул. Г. Кондратьева (район аэропорта), Т1909. Старт - 10:00. Финиш - 15:00.

Спорт Анонс Велоспорт
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12.00; 19.20
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19.00
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