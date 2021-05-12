Губернатор Сумщины приказал готовиться к 4-й волне коронавируса, не надев маску Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует все недостатки, которые были сделаны во время третьей волны и подготовиться к следующей волне распространения болезни.

«Третья волна распространения COVID-19 была тяжелой, но наша область, я считаю, была к ней готова. Нами был создан маневренный фонд кислородных концентраторов, и мы могли их оперативно перемещали в те учреждения здравоохранения, где они были нужны. Мы работали и над созданием кислородных сетей. И эта волна показала, что решение было правильным, ведь тяжелые больные нуждались именно в кислороде», - отметил Василий Хома во время совещания по подведению итогов работы по преодолению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории области. Вел он его не надев маску. Остальные чиновники были более дисициплинирвоанными.

«Мы создадим рабочую группу. Она проанализирует недостатки, которые мы все могли допустить во время третьей волны распространения коронавирусной инфекции, чтобы быть готовыми к следующей волне, - рассказал Василий Хома. - Обязательно мы будем делать акцент на создание кислородных сетей. Также будем закупать кислородные концентраторы и передавать их на учреждения «первички», совершенствовать маршрутизацию пациента в больницы и т.д.».

«В рабочую группу, которая создается, мы обязательно включим представителей бизнеса, которые пострадали во время третьей волны COVID-19», - отметил замгубернатора Тарас Савченко. - Будем вместе работать над тем, чтобы во время очередной волны рестораторы, микробизнес, работники, осуществляющие торговлю непродовольственной группой товаров, были более защищены».