В Путивле тушили пожар на мусорной свалке Вечером 11 мая в Путивле произошло возгорание у полигона твердых бытовых отходов.

На ближних подступах к ней, со стороны дороги, загорелись остатки прошлогодней травы, ветки и мусор. Возгорание угрожало стать масштабным из-за сильного ветра. Но огонь не добрался даже до защитного вала окружающего полигон – начинающийся пожар оперативно ликвидировали путивльские спасатели.

Работники ЖЭКа, которые их вызывали, уверенны, что это был намеренный поджог – по их словам, есть признаки, что злоумышленник (или злоумышленники) пытались развести огонь с подветренной стороны полигона, чтобы спровоцировать более масштабный пожар.

Но спасатели заявили, что пока не готовы подтвердить эту версию– по их словам, огненная стихия часто бывает непредсказуемой, и может возникнуть даже от случайно брошенного в ветреную погоду окурка, пишут Путивльские ведомости.