Двум сумским больницам срочно нужны лифты Лифтовое хозяйство сумских лечебных учреждений, как и жилищный городской фонд, нуждается в обновлении. Сразу два медучреждения обратились на профильную депутатскую комиссию с просьбой выделить деньги на больничные подъемники.

Так, Сумской горбольнице №4 необходимо заменить грузовой лифт в семиэтажном поликлиническом отделении №1 на ул. Труда, 3, который использовали для транспортировки пациентов на каталке или в инвалидной коляске, а также перевозки различных грузов и медоборудования. Его работа была остановлена на основании выводов Сумского экспертно-технического центра Гоструда в сентябре 2020 года. Чтобы запустить подъемник, нужно выполнить капремонт шахты, крыши, купить кабину, оснастить лифт системой бесперебойного питания при отключении электроэнергии. Медучреждение за свои деньги уже изготовило проектно-сметную документацию, оплатило ее экспертизу и авторский надзор, потратив на все 55,4 тыс. грн. На этапе проведения экспертизы была изменена общая стоимость капремонта – чуть больше 2 млн. грн. Для выполнения работ (за вычетом потраченных денег на ПСД, экспертизу и проведение авторского надзора) больнице нужно 1,9 млн. грн, пишет Ваш шанс.

Сумской же ЦГБ для обустройства нового подъемника в трехэтажном лечебном корпусе №2 необходимо 1,5 млн. грн. Еще в 1975 году там был запущен лифт для транспортировки тяжелобольных пациентов. Спустя годы – в 1998-м – его работа была остановлена. Причина не только в том, что закончился срок эксплуатации, – оборудование не прошло испытаний (был выявлен износ механизмов и тяговых канатов, лебедки и прочие повреждения). До недавнего времени этот корпус в лифте особо не нуждался. Однако с появлением в ЦГБ на этих площадях новых отделений такая потребность возникла.

– В этом корпусе размещены гинекологическое, неврологическое и нейрохирургическое отделения с палатами интенсивной терапии, а также открывшееся в прошлом году отделение реабилитации, – уточнила начальник горздрава Елена Чумаченко. – На сегодня там лифт вообще отсутствует, что осложняет работу отделений, где лечатся тяжелые пациенты, и создает трудности для больных и посетителей с ограниченными физическими возможностями. Лифтовая шахта в корпусе осталась, нужно выполнить капитальные работы по обустройству лифта и установке оборудования. Проектно-сметная документация медучреждением подготовлена.

Депкомиссия поддержала выделение средств на эти цели – осталось только, чтобы деньги на лифты предусмотрели в горбюджете.