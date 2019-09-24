В Сумах не работает каждый седьмой лифт Вопрос ремонта лифтов в сумских многоэтажках обсуждался сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как отметил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, за прошедшую неделю включено 142 лифта, остановлено 16, всего по городу пока не работает 210 лифтов.

Также за прошедшую неделю департаментом были заключены договоры по ремонту лифтов в домах по адресам: ул. Ремесленная, 15 и ул. Линейная, 13.

Глава города поручил директору департамента предоставить ему информацию по каждому лифту, который сейчас не в рабочем состоянии, о нуждается в ремонте.

«Комиссия будет определять, какой ремонт проводить, капитальный, или модернизацию, но депутаты в этом вопросе более склонны к модернизации лифтов. На следующую сессию мы будем выносить решение о дополнительном финансировании 35 подъемников. По тех ситуациям, где раньше были капитальные ремонты, мы можем текущим продлить срок эксплуатации. Давайте этот вопрос проработаем и максимально будем двигаться вперед по ремонтам лифтов, потому что это одна из самых серьезных проблем городского хозяйства наряду с городскими коммуникациями. Именно коммуникации и лифты - наиболее важные вопросы, требующие немедленного решения», - сказал городской голова.

Он обратил внимание Александра Журбы на ускорение работ по текущему ремонту подъемников, и заметил, что в дальнейшем также будет инициировать на сессии выделение дополнительных средств на ремонт.