В Сумах на ремонт лифтов потратят 15 млн грн

«Ко мне часто обращаются с вопросами, связанными с ремонтом в домах, а именно - по ремонтам, модернизации или замене лифтов.
В этом году мы планируем на ремонт лифтов 15 млн грн. Как и в предыдущем году, выделение средств будет происходить по программе софинансирования «90 на 10», где 90% от стоимости работ финансируется городским советом.
Кроме того, начиная с 2021 года, к этому процессу активно будут включены депутаты, ведь они лучше знают проблемы своих округов», - говорится в сообщении.
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