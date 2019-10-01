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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

4-8 мая в Дрогобыче (Львовской области) проходил чемпионат Украины среди юношей и девушек и открытые Всеукраинские соревнования среди возрастных групп по прыжкам на акробатической дорожке.

В турнирах приняли участие спортсмены из Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской, Херсонской, Полтавской областей и Киева.

Сумскую область представляли 24 спортсмена КДЮСШ «Барса» г. Шостка.

Команда девушек Сумской области №1 в составе Арины Елецкой, Карины Никитиной, Татьяны Плавко, Арины Покрова в командном зачете показала лучший результат и стала чемпионками.

Наши юноши в составе Савелия Коляды, Александра Овсюка, Давида Попела, Богдана Нагорянского завоевали бронзовые награды.

В индивидуальном зачете в возрастной группе 2009-2010 г.р. сразу две золотые награды: Арина Елецкая и Савелий Коляда в многоборье.

По итогам всеукраинских соревнований места распределились следующим образом:

возрастная группа 2005-2006 г.р.

София Бучинская - I место в многоборье, II место в первом упражнении;

Виктория Фащук - I место в втором упражнении, III место в многоборье;

Диана Денисова - второе место в многоборье, III место в первом упражнении, III место во второй упражнении.

У юношей этой же возрастной группы Артем Великоконь стал абсолютным победителем и завоевал три золотые награды (многоборье, I упражнение, II упражнение). У юношей 2007-2008 г.р. Евгений Тарасенко - I место в многоборье, I место в первом упражнении, III место во втором упражнении.

Спорт Акробатика
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