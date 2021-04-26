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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине взят под стражу подозреваемый в резонансном убийстве 2017 года

По ходатайству Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 8 мая подозреваемому в совершении убийства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

После задержания 31-летний мужчина признал свою причастность к преступлению.

Речь идет о событии, которое произошло 6 июня 2017 года в г. Ахтырка. Тогда в помещение Украинской национальной лотереи по ул. Армейская, 74 в 1.24 ночи зашел человек в маске и выстрелил в одного из посетителей заведения. Нападавший скрылся. От полученного ранения 48-летний местный житель скончался на месте происшествия. С тех пор продолжались оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его розыск. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и полиции удалось установить обстоятельства убийства и 7 мая 2021 года задержать мужчину, причастного к преступлению.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство
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