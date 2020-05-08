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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В 2022 году в Сумах планируют потратить на ремонт лифтов вдвое меньше средств, чем в прошлом году

На лифты в этом году планируется около 15 млн грн – это в два раза меньше, чем в прошлом.

Но будут ли их ремонтировать вообще, пока неизвестно. Об этом 14 января рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, депутат горсовета Александр Кисиль, пишет Суспільне.

Модернизация лифта стоит 650-750 тыс. грн, срок эксплуатации – 25 лет, капремонт вдвое дешевле, но срок всего 4 года.

В прошлом году в Сумах починили 69 лифтов, на это потратили около 28,5 млн грн из городского бюджета. Из них капитально отремонтировали 64, остальные заменили или модернизировали. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Александра Кисиля, только четыре отремонтировали по программе 90 на 10, где 90% – это бюджетные деньги, 10% – средства совладельцев домов. В этом году средств на ремонт лифтов говорит будет вдвое меньше.

«Из-за компенсации разницы в тарифах за тепло, у нас большая нагрузка произошла на городской бюджет, поэтому на лифты, как и в целом по департаменту, есть недофинансирование. Поэтому будем работать с реальным бюджетом, который будет выделен департаменту. И даже те средства, которые будут выделены не факт, что они будут действительно освоены на лифты, поскольку имеем такие аварийные участки по КНС, по коллекторам, которые действительно необходимы и их ремонт очень насущный», – объясняет Александр Кисиль.

Сколько денег получат станет известно после принятия бюджета на 2022 год. Тогда должны проголосовать за целевую программу ремонта лифтов на три года. Сейчас в Сумах 1390 подъемников, половина из них нуждаются в ремонте, 71 – остановили по истечении срока эксплуатации.

Общество Ремонт лифтов
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