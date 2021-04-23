Жителю Сумщины объявили подозрение в поджоге дома и авто из мести До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, который по мотивам личной мести поджег имущество знакомых.

Сумской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 60-летнему жителю Сумского района, который поджег имущество знакомых.

По данным следствия, это произошло 29 апреля 2021 года в одном из сел Сумского района. Мужчина по мотивам личной мести своей знакомой облил горючим веществом и поджег дом, принадлежащий родителям женщины, после чего также поджег машину, которая стояла во дворе дома. Огнем было уничтожено транспортное средство и повреждено значительную часть дома. Мужчина пытался также поджечь квартиру женщины, однако пламя удалось вовремя потушить.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) УК Украины. По ходатайству следователя и прокурора решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в почти 70 тыс. грн. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.