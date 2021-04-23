Сумская область также может покинуть «красную» зону, – Ляшко Сумская область может выйти из «красной» зоны эпидемической опасности в самое ближайшее время. После этого в Украине останутся только «оранжевые» и «желтые» регионы.

Об этом во время брифинга в пятницу, 7 мая, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

«По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из «красного» уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из «красного» уровня эпидопасности Сумской области», - заявил Ляшко.

Он отметил, что в среднем регионы пребывали в «красной» зоне 37 дней.

«Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в «красный» уровень эпидопасности попали 14 областей и Киев. Средний срок пребывания региона в «красном» уровне составлял 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая пребывала в жестких эпидограничениях 22 дня, дольше всего – Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области», - рассказал Ляшко.

Напомним, Сумская область осталась последним регионом в «красной» зоне карантина. С сегодняшнего дня в «желтую» перешли Полтавская и Запорожская области. Сумщине осталось три дня...