Сумская область также может покинуть «красную» зону, – Ляшко

Об этом во время брифинга в пятницу, 7 мая, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
«По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из «красного» уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из «красного» уровня эпидопасности Сумской области», - заявил Ляшко.
Он отметил, что в среднем регионы пребывали в «красной» зоне 37 дней.
«Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в «красный» уровень эпидопасности попали 14 областей и Киев. Средний срок пребывания региона в «красном» уровне составлял 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая пребывала в жестких эпидограничениях 22 дня, дольше всего – Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области», - рассказал Ляшко.
Напомним, Сумская область осталась последним регионом в «красной» зоне карантина. С сегодняшнего дня в «желтую» перешли Полтавская и Запорожская области. Сумщине осталось три дня...
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