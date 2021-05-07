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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 73 911 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 7 мая в Сумской области 73 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 337 человек (Белопольский район - 5, Бурынский район - 19, Великописаревский район - 13, Глухов – 25, Глуховский район - 11, Конотоп – 13, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 13, Лебединский район - 5, Недригайловский район - 10, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 1, Ромны - 6, Сумы - 156, Сумской район - 20, Тростянецкий район - 17, Ямпольский район - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1166 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 16 (Недригайловский район - 6, Ахтырка - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 65 914 человек, из них за минувшие сутки - 1108 (Белопольский район - 49, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 18, Глухов - 47, Глуховский район - 27, Конотоп - 4, Конотопский район 17, Краснопольский район - 11, Кролевецкий район - 14, Лебедин - 30, Лебединский район - 12, Недригайловский район - 7, Ахтырка - 40, Путивльский район - 4, Ромны - 140, Роменский район - 23, Середина-Будский район - 1, Сумы - 487, Сумской район - 91, Тростянецкий район - 25, Шостка - 51, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 5).

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Коронавирус
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