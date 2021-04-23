На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19: 16 летальных

За четверг зафиксировано 337 новых случаев. Выздоровело 1108, - всего 65 914. Умерло 16 пациентов, - всего 1166. Лечатся 6831.
По состоянию на 7 мая в Сумской области 73 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 6 мая в Сумской области 73 574 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года....
На утро 5 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....
По состоянию на 5 мая в Сумской области 73 435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....