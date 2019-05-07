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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах визначились із заходами до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом

З нагоди Дня пам'яті та примирення і 76-ої річниці Перемоги над нацизмом у Сумах відбудуться заходи, спрямовані на вшанування ветеранів війни, учасників національно-визвольного руху та жертв нацистських переслідувань.

Так, у суботу, 8 травня, до Монументу «Героям Сумщини», що на Привокзальній площі, керівництво міста, ветерани та громадськість покладуть квіти. Розпочнеться захід о 9:00.

День 9 травня буде більш насиченим, – вшанування загиблих у роки Другої світової війни стартує о 9:30 з покладання квітів до братської могили «Мати-Батьківщина», Меморіалу померлих воїнів Війська Польського, до пам'ятного знаку загиблим в зоні АТО/ООС та до пам’ятника Героям Майдану «Небесна Сотня».

Потому учасники зібрання пішою ходою рушать до Меморіального комплексу «Вічна Слава», де о 10:00 відбудеться мітинг-реквієм. 

Далі – покладання квітів до Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні, та пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО по вул. Г. Кондратьєва.

Крім того, протягом дня, живі квіти покладуть до підніжжя пам'ятників Кожедубу, Супруну, бюста Ковпаку, пам'ятних знаків жертвам нацистських концтаборів (по вул. Троїцька), в'язням концтаборів (по вул. Герасима Кондратьєва), жертвам нацизму (вул. Супруна), меморіальної дошки Олексію Бересту.

Усі заходи відбудуться з обов'язковим дотриманням карантинних обмежень: учасники мають бути у захисних масках чи респіраторах та дотримуватись соціальної дистанції.

Общество 8 мая 9 мая
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