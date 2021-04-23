Сегодня «Альянс» с Сумщины играет в Горишних Плавнях (трансляция) Сегодня, 7 мая, пройдут матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

В Горишних Плавнях встретятся местный «Горняк-Спорт» и «Альянс» из Липовой Долины.

Начало в 16:00.

Форма команд в чемпионате:

«Горняк-Спорт»: 23 матча, 9 побед, 5 ничьих, 9 поражений, мячи: 34-33, 32 очка, 9 место

«Альянс»: 23 матча, 9 побед, 7 ничьих, 7 поражений, мячи: 28-22, 34 очка, 7 место

Предыдущие матчи команд:

29 апреля. «Металлист 1925» 3:2 «Горняк-Спорт»

30 апреля. «Альянс» 1:1 «Авангард»

Лучшие бомбардиры команд:

«Горняк-Спорт»: Егор Твердохлеб (5 голов)

«Альянс» Сергей Загинайлов (5 голов)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон «Горняк-Спорт» завершил на девятом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 12 побед, три раза сыграла вничью и 15 проиграла (39 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 42-48).

Сезон 2020/2021 гг.

Первую часть сезона команда завершила среди претендентов на УПЛ, занимая четвертое место, а в 1/16 финала Кубка Украины «Горняк-Спорт» в дополнительное время уступил представителю УПЛ - СК «Днепр-1». Однако, зимой клуб стоял на пороге прекращения существования, всем игрокам был предоставлен статус свободного агента, в результате чего почти полностью изменился состав. Именно в «Горняке-Спорт» первую часть сезона провел действующий «альянсовец» Андрей Герт.

История противостояний

Матч между этими командами будет четвертым в историй противостояний. Впервые команды встретились 30 октября 2019 года в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Тогда блестящую победу со счетом 5:3 одержал «Альянс», а Сергей Загинайлов оформил хет-трик в ворота соперника. Затем команды встретились 20 февраля 2020 года в Байраке в товарищеском матче. Тогда голов забито не было, игра завершилась со счетом 0:0. А последний матч датирован 31 октября 2020 года. В игре 10-го тура Первой лиги, проходившей на стадионе «Нефтяник» в Ахтырке, минимальную победу со счетом 1:0 одержал «Горняк-Спорт».

Накануне матча

25-й тур будет богатым на противостояние команд, которые близки друг к другу в турнирной таблице. Не исключением является и матч в Горишних Плавнях, где встретятся девятая и седьмая команды Первой лиги. После всей зимней круговерти, когда дальнейшее существование клуба стояло под вопросом, «Горняк-Спорт» до сих пор не может прийти в себя - в восьми матчах весенней части у команды только одна победа («Кристалл», 3:0 ) и три ничьи («Прикарпатье» «Кремень», «Агробизнес» - все 1:1). А в прошлом матче против «Металлиста 1925» «горняки» не смогли в большинстве удержать победу, ведя 2:1, затем пропустив два мяча. Однако, не в лучшей форме к матчу подходят и липоводолиняны: в девяти матчах весной команда только две победы («Нива», 4:0, «Полесье», 2:1). Но уверенные игры с лидерами, которые завершалась ничьей, а именно с «Агробизнесом» (1:1), «Металлистом 1925» (0:0 ) и «Волынью» (2:2), вселяют надежду в то, что «Альянс» сможет побороться за победу в Горишних Плавнях и продолжить сокращение отрыва от шестой «Волыни». Впрочем, играть липоводолинцы будут не оптимальным составом. Впервые на матч Первой лиги с капитанской повязкой команду выведет не Константин Пикуль, который получил четвертую желтую карточку в этом сезоне в матче с «Авангардом». Также не поехал с командой и Александр Лебеденко, который остался дома из-за повреждения.