В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?

Исполком проголосовал за решение «Об условиях работы некоторых субъектов хозяйствования в отрасли общественного питания, бытового обслуживания и торговли непродовольственными товарами в условиях карантина на территории Сумской городской территориальной громады».
В нем говорится, что «при условии выполнения требований действующего законодательства во время карантина, в том числе что касается обеспечения соответствующей организации работы, режима работы, соблюдения работниками и посетителями противоэпидемических мер разрешить на территории Сумской ТГ на период карантина работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в отрасли:
1) общественного питания – организация питания на вынос в пределах летних площадок возле стационарных заведений общественного питания, при этом за уборку летних площадок отвечают заведения;
2) бытового обслуживания – обслуживание на вынос возле стационарных заведений бытового обслуживания;
3) торговли непродовольственными товарами – торговля на вынос возле стационарных заведений торговли».
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