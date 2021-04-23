В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили? Сегодня, 6 мая, исполком Сумского горсовета обновил условия работы рестораторов, бытовиков и торговцев непродовольственных товаров.

Исполком проголосовал за решение «Об условиях работы некоторых субъектов хозяйствования в отрасли общественного питания, бытового обслуживания и торговли непродовольственными товарами в условиях карантина на территории Сумской городской территориальной громады».

В нем говорится, что «при условии выполнения требований действующего законодательства во время карантина, в том числе что касается обеспечения соответствующей организации работы, режима работы, соблюдения работниками и посетителями противоэпидемических мер разрешить на территории Сумской ТГ на период карантина работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в отрасли:

1) общественного питания – организация питания на вынос в пределах летних площадок возле стационарных заведений общественного питания, при этом за уборку летних площадок отвечают заведения;

2) бытового обслуживания – обслуживание на вынос возле стационарных заведений бытового обслуживания;

3) торговли непродовольственными товарами – торговля на вынос возле стационарных заведений торговли».