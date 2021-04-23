В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы Такое решение принял сегодня, 6 мая, исполком Сумского горсовета.

Несмотря на то, в какой зоне будут Сумы, уже со следующего вторника в школы пойдут ученики 1-4-х классов. В случае выхода Сумщины в оранжевую зону, пойдут в школы и старшие ученики. За это решение было 16 членов исполкома.

Это предусмотрено постановлением Кабмина для «красной зоны». Еще в марте Сумской исполком ужесточил условия карантина, оставив и младших школьников дома.