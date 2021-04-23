В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы

Несмотря на то, в какой зоне будут Сумы, уже со следующего вторника в школы пойдут ученики 1-4-х классов. В случае выхода Сумщины в оранжевую зону, пойдут в школы и старшие ученики. За это решение было 16 членов исполкома.
Это предусмотрено постановлением Кабмина для «красной зоны». Еще в марте Сумской исполком ужесточил условия карантина, оставив и младших школьников дома.
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