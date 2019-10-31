На Сумщине накрыли нелегальную автозаправочную станцию Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность нелегальной автозаправочной станции (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, на территории частного домовладения в г. Ахтырка, без получения соответствующей лицензии, физическое лицо реализовывало местным жителям топливо. В среду, 5 мая, во время обыска правоохранители обнаружили 4 емкости, заполненные жидкостью (5000 литров) с характерным запахом нефтепродуктов, два топливораздаточных пистолета и насос для перекачки горючего.

Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения экспертизы будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности лица, причастного к незаконной реализации горючего.

Противоправную деятельность нелегальной автозаправочной станции прекращено Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.