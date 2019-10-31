Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:31377

На Сумщине накрыли нелегальную автозаправочную станцию

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность нелегальной автозаправочной станции (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, на территории частного домовладения в г. Ахтырка, без получения соответствующей лицензии, физическое лицо реализовывало местным жителям топливо. В среду, 5 мая, во время обыска правоохранители обнаружили 4 емкости, заполненные жидкостью (5000 литров) с характерным запахом нефтепродуктов, два топливораздаточных пистолета и насос для перекачки горючего.

Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения экспертизы будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности лица, причастного к незаконной реализации горючего.

Противоправную деятельность нелегальной автозаправочной станции прекращено Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Нелегальная заправка
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине накрыли нелегальную заправку
23.06.2020 16:04

На Сумщине накрыли нелегальную заправку

Действовала заправочная станция на территории одного из глуховских предприятий....

На Сумщине прекращена деятельность 3 мини-заводов и 27 пунктов нелегальной продажи горючего
09.01.2020 09:30

На Сумщине прекращена деятельность 3 мини-заводов и 27 пунктов нелегальной продажи горючего

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской сотрудниками Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Нацполиции в Сумской области и Сумского пограничного отряда...

На Сумщине накрыли подпольную автозаправочную станцию
08.01.2020 10:51

На Сумщине накрыли подпольную автозаправочную станцию

О том, что владелец гаража занимался незаконной деятельностью, свидетельствуют изъятые из помещения 180 литров дизтоплива и около 600 литров бензина,...

На Сумщине накрыли две нелегальные заправки
29.12.2019 10:16

На Сумщине накрыли две нелегальные заправки

В Сумской области СБУ совместно с прокуратурой блокировала незаконное функционирование двух нелегальных автозаправок, которые осуществляли хозяйственную деятельность без разрешительных документов,...

На Сумщине накрыли незаконную АЗС
31.10.2019 18:49

На Сумщине накрыли незаконную АЗС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области прекратили работу АЗС, которая функционировала без соответствующих разрешительных документов и кассового оборудования....

Новости

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Сегодня 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы
Сегодня 09:32
На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом: 14 летальных (подробности)
Сегодня 08:47
Сумские предприниматели освободили дорогу
Сегодня 11:56
У Шосткинському районі виконуються завдання Президента України щодо будівництва доріг європейського рівня
Сегодня 11:47
В Сумах активизировались мошенники-коммунальщики
Сегодня 11:47
Из-за перекрытия дороги в центре Сум троллейбусы и автобусы поменяли маршруты
Сегодня 11:26
Как на Сумщине соблюдались карантинные нормы во время Пасхальных праздников
Сегодня 11:17
На Сумщине от COVID-19 привилось почти 3% взрослого населения
Сегодня 11:13
В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
Сегодня 10:54
Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника
Сегодня 10:48
На Сумщине накрыли нелегальную автозаправочную станцию
Сегодня 10:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Сегодня 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Вчера 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.