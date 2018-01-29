В Сумах снова травят собак Об этом 4 мая в Фейсбуке написал сумчанин М. Барзиков.

«Просто больно дышать.

Это Рыжик. Он же Миша.

Сегодня утром его отравили. Днём. Под окнами сотен людей. Быть может даже тот, кто это сделал, читает это. А может кто-то из вас знает того, кто это сделал.

Он бился в конвульсиях рядом с детской площадкой. Ему было больно. Очень. Он мучился. Те, кто были рядом - к сожалению, не знали как ему помочь.

Рыжик - кастрирован, привит и обработан от паразитов. Был.

Тому, кто так поступил, от души душевно в душу - медленно гнить снаружи, чтобы это видели все и никто не пытался тебе помочь - так как внутри ты и так гниль.

В светлый праздник покажем свою темную сторону - зажжем свечи за твой упокой.

Помните, что пострадать могут и домашние животные. Если вы стали свидетелем признаков отравления у животного:

- не адекватное поведение;

- дизориентация;

- конвульсии;

- беготня в агонии по кругу;

- пена изо рта.

Спасением станет витамин В6 - купить его можно в любой аптеке, цена упаковки 25-30 грн.

Колоть - в мышцу (в лапу/холку) собственно куда попадёте. Чем больше, тем лучше!!! В любую собаку минимум одну упаковку. И срочно везти в клинику. Помощь можно оказать до последнего вздоха.

Царь района - Собака-Лев. Вместе с тобой умерла часть нашей души. Надеюсь ты слышишь, как мы кричим от боли для тебя», - написал он.