В Сумах снова травят собак

«Просто больно дышать.
Это Рыжик. Он же Миша.
Сегодня утром его отравили. Днём. Под окнами сотен людей. Быть может даже тот, кто это сделал, читает это. А может кто-то из вас знает того, кто это сделал.
Он бился в конвульсиях рядом с детской площадкой. Ему было больно. Очень. Он мучился. Те, кто были рядом - к сожалению, не знали как ему помочь.
Рыжик - кастрирован, привит и обработан от паразитов. Был.
Тому, кто так поступил, от души душевно в душу - медленно гнить снаружи, чтобы это видели все и никто не пытался тебе помочь - так как внутри ты и так гниль.
В светлый праздник покажем свою темную сторону - зажжем свечи за твой упокой.
Помните, что пострадать могут и домашние животные. Если вы стали свидетелем признаков отравления у животного:
- не адекватное поведение;
- дизориентация;
- конвульсии;
- беготня в агонии по кругу;
- пена изо рта.
Спасением станет витамин В6 - купить его можно в любой аптеке, цена упаковки 25-30 грн.
Колоть - в мышцу (в лапу/холку) собственно куда попадёте. Чем больше, тем лучше!!! В любую собаку минимум одну упаковку. И срочно везти в клинику. Помощь можно оказать до последнего вздоха.
Царь района - Собака-Лев. Вместе с тобой умерла часть нашей души. Надеюсь ты слышишь, как мы кричим от боли для тебя», - написал он.
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