Сумской теннисист выиграл два «золота» в Ужгороде

В нем принял участие воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко, который выиграл турнир и в одиночном, и в парном (вместе с Василием Маслеем из Свалявы)
5-6 сентября на кортах Теннисной Академии состоялся Открытый чемпионат города Сумы по теннису в парном разряде....
27 августа в Одессе завершился турнир ФТУ категории «А» «Park Residence Cup» среди спортсменов до 10 лет....
14-15 августа в Сумах проходил аматорский парный турнир «Summer Cup» по теннису...
10-12 августа на кортах Теннисной академии провели «Летний Кубок ТА3 by Babolat»....
1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat»....