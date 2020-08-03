Сумской теннисист выиграл два «золота» в Ужгороде 5 мая в Ужгороде завершилось Открытое первенство Закарпатской области по теннису среди спортсменов до 14 лет.

В нем принял участие воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко, который выиграл турнир и в одиночном, и в парном (вместе с Василием Маслеем из Свалявы)