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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской теннисист выиграл два «золота» в Ужгороде

5 мая в Ужгороде завершилось Открытое первенство Закарпатской области по теннису среди спортсменов до 14 лет.

В нем принял участие воспитанник сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко, который выиграл турнир и в одиночном, и в парном (вместе с Василием Маслеем из Свалявы)

Спорт Теннис
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