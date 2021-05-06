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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:38245

На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом, в Украине – 6038

6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года.

В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1849 человек; выписаны из больниц - 1371 человек; летальных случаев - 374; выздоровели - 14351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 72373 (в частности методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968.

За все время пандемии в Украине заболело - 2097024 человека; выздоровели - 1711709 человек; летальных исходов - 45 451; проведения ПЦР-тестов - 9555109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 622 случая;

- Винницкая область - 147 случаев;

- Волынская область - 161 случай;

- Днепропетровская область - 543 случая;

- Донецкая область - 599 случаев;

- Житомирская область - 107 случаев;

- Закарпатская область - 72 случая;

- Запорожская область - 357 случаев;

- Ивано-Франковская область - 51 случай;

- Киевская область - 126 случаев;

- Кировоградская область - 42 случая;

- Луганская область - 237 случаев;

- Львовская область - 166 случаев;

- Николаевская область - 210 случаев;

- Одесская область - 329 случаев;

- Полтавская область - 395 случаев;

- Ровенская область - 403 случая;

- Сумская область - 139 случаев;

- Тернопольская область - 101 случай;

- Харьковская область - 544 случая;

- Херсонская область - 125 случаев;

- Хмельницкая область - 166 случаев;

- Черкасская область - 297 случаев;

- Черновицкая область - 74 случая;

- Черниговская область - 25 случаев.

Общество Коронавирус
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