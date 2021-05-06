На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом, в Украине – 6038

В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1849 человек; выписаны из больниц - 1371 человек; летальных случаев - 374; выздоровели - 14351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 72373 (в частности методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968.
За все время пандемии в Украине заболело - 2097024 человека; выздоровели - 1711709 человек; летальных исходов - 45 451; проведения ПЦР-тестов - 9555109.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 622 случая;
- Винницкая область - 147 случаев;
- Волынская область - 161 случай;
- Днепропетровская область - 543 случая;
- Донецкая область - 599 случаев;
- Житомирская область - 107 случаев;
- Закарпатская область - 72 случая;
- Запорожская область - 357 случаев;
- Ивано-Франковская область - 51 случай;
- Киевская область - 126 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 237 случаев;
- Львовская область - 166 случаев;
- Николаевская область - 210 случаев;
- Одесская область - 329 случаев;
- Полтавская область - 395 случаев;
- Ровенская область - 403 случая;
- Сумская область - 139 случаев;
- Тернопольская область - 101 случай;
- Харьковская область - 544 случая;
- Херсонская область - 125 случаев;
- Хмельницкая область - 166 случаев;
- Черкасская область - 297 случаев;
- Черновицкая область - 74 случая;
- Черниговская область - 25 случаев.
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