Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07209

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с «Авангардом»

Сегодня, 30 апреля, в Сумах пройдет игра 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и краматорский «Авангард».

Начало в 17.00. Трансляция на ютубе Альянс-ТВ, Спорт 1, СТС.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 22 матча, 9 победы, 6 ничьих, 7 поражений, мячи: 27-21, 33 очка, 8 место

«Авангард»: 22 матчей, 5 побед, 4 ничьи, 13 поражений, мячи: 19-37, 19 очков, 14 место

Предыдущие матчи команд:

23 апреля. «Волынь» 2:2 «Альянс»

24 апреля. «Авангард» 0:1 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс» Сергей Загинайлов (5 голов)

«Авангард»: Юрий Сеницкий (3 гола)

Дисквалифицирована

Евгений Неплях (красная карточка), Владислав Шарай (перебор желтых карточек) - нет

Прошлый сезон «Авангард» завершил на восьмом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и 11 проиграла (45 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 37-40).

История противостояний

«Альянс» провел три матча с командами «Авангарда»: один с основной и два с дублирующей. В двух матчах, а именно с основной командой в Краматорске и дублирующей в Сумах победил «Альянс» с одинаковым счетом - 3:0. А в матче с «Авангардом-2» в Краматорске, который проходил 31 августа 2019 года, «Альянс» победил со счетом 4:1. Кстати, победа над юными краматорчан стала первой выездной победой нашей команды на профессиональном уровне. Также зимой этого года команды провели между собой товарищеский матч, в котором со счетом 1:0 победил «Альянс».

В матче ожидается ожесточенная борьба, и пусть вас не радует 14-е место нашего соперника. «Авангард» в последних матчах показывает прекрасную игру, как для команды из подвала турнирной таблицы: краматорчане по результатам пяти предыдущих туров входят в пятерку команд Первой лиги по набранным очкам, их у них за этот период восемь (две победы, две ничьи, одно поражение). Эти восемь очков позволили «Авангарда» покинуть зону вылета и даже хоть и на один зачетный пункт, но оторваться от пятнадцатого «Прикарпатья». Однако и «Альянс» подходит к матчу в хорошем настроении. В матче с одним из претендентов на медали - луцкой «Волынью» наша команда показала отличную игру и смогла навязать борьбу сопернику, и если бы не внешние факторы - могла поехать из Луцка с победой, но приходится довольствоваться лишь ничьей. Также наша команда сейчас имеет рекордную пятиматчевую серию без поражений в Первой лиге, поэтому липоводолиняны будут заведены на то, чтобы продлить ее в матче с «Авангардом».

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Трансляция Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине стартовал футбольный сезон
Вчера 15:09

На Сумщине стартовал футбольный сезон

28 апреля в Тростянце разыграли «Кубок Геннадия Свирского»....

«Виктория» вылетела из Кубка Украины
Вчера 10:27

«Виктория» вылетела из Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины по футболу среди аматоров встречались команды «Виктория» из Николаевки Сумского района и «Олимпия» (Савинцы) с Полтавщины....

Містян запрошують до онлайн-дискусії «Як їздитимуть сумчани з 2022 року?»
28.04.2021 09:20

Містян запрошують до онлайн-дискусії «Як їздитимуть сумчани з 2022 року?»

Сумська платформа реформ запрошує до публічного обговорення проблем у сфері громадського транспорту в Сумах....

Сумские футболисты сыграли в аматорском чемпионате
25.04.2021 09:18

Сумские футболисты сыграли в аматорском чемпионате

24 апреля прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по кантри-кроссу на квадроциклах
24.02.2021 10:25

На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по кантри-кроссу на квадроциклах

13 марта в пгт Краснополье запланирован 2-й этап чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.