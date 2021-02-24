Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с «Авангардом»

На стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и краматорский «Авангард».
Начало в 17.00. Трансляция на ютубе Альянс-ТВ, Спорт 1, СТС.
Форма команд в чемпионате:
«Альянс»: 22 матча, 9 победы, 6 ничьих, 7 поражений, мячи: 27-21, 33 очка, 8 место
«Авангард»: 22 матчей, 5 побед, 4 ничьи, 13 поражений, мячи: 19-37, 19 очков, 14 место
Предыдущие матчи команд:
23 апреля. «Волынь» 2:2 «Альянс»
24 апреля. «Авангард» 0:1 «Металлист 1925»
Лучшие бомбардиры команд:
«Альянс» Сергей Загинайлов (5 голов)
«Авангард»: Юрий Сеницкий (3 гола)
Дисквалифицирована
Евгений Неплях (красная карточка), Владислав Шарай (перебор желтых карточек) - нет
Прошлый сезон «Авангард» завершил на восьмом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и 11 проиграла (45 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 37-40).
История противостояний
«Альянс» провел три матча с командами «Авангарда»: один с основной и два с дублирующей. В двух матчах, а именно с основной командой в Краматорске и дублирующей в Сумах победил «Альянс» с одинаковым счетом - 3:0. А в матче с «Авангардом-2» в Краматорске, который проходил 31 августа 2019 года, «Альянс» победил со счетом 4:1. Кстати, победа над юными краматорчан стала первой выездной победой нашей команды на профессиональном уровне. Также зимой этого года команды провели между собой товарищеский матч, в котором со счетом 1:0 победил «Альянс».
В матче ожидается ожесточенная борьба, и пусть вас не радует 14-е место нашего соперника. «Авангард» в последних матчах показывает прекрасную игру, как для команды из подвала турнирной таблицы: краматорчане по результатам пяти предыдущих туров входят в пятерку команд Первой лиги по набранным очкам, их у них за этот период восемь (две победы, две ничьи, одно поражение). Эти восемь очков позволили «Авангарда» покинуть зону вылета и даже хоть и на один зачетный пункт, но оторваться от пятнадцатого «Прикарпатья». Однако и «Альянс» подходит к матчу в хорошем настроении. В матче с одним из претендентов на медали - луцкой «Волынью» наша команда показала отличную игру и смогла навязать борьбу сопернику, и если бы не внешние факторы - могла поехать из Луцка с победой, но приходится довольствоваться лишь ничьей. Также наша команда сейчас имеет рекордную пятиматчевую серию без поражений в Первой лиге, поэтому липоводолиняны будут заведены на то, чтобы продлить ее в матче с «Авангардом».
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