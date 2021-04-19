Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:39149

На Сумщине во время пожара родители забыли о 5-летнем сыне, запертом в комнате

В Белополье в частном доме произошел пожар, и члены семьи вынесли из горящего здания брата хозяина, принялись самостоятельно тушить огонь. Однако о 5-летнем мальчике внутри, закрытого в одной из комнат, во время суматохи забыли.

Об этом передает ТСН. Соседи вызвали спасателей и пожарных, но первыми на место инцидента подоспели полицейские, которые дежурили неподалеку.

Только после вопроса патрульных о том, есть ли еще кто-нибудь в доме, мать ребенка и вспомнила о сыне. Где именно он находится, Юлия в стрессе объяснить не смогла. Тогда правоохранители сами принялись искать малыша в горящем здании.

"На расстоянии вытянутой руки я не видела ни напарника, не слышала криков ребенка", - признается патрульная Светлана.

"Копам" не удалось самостоятельно найти мальчика, и те взяли с собою мать, чтобы она показала нужные двери.

"Взял ребенка на руки, за мной мать, и передал уже на выходе инспектору", - вспоминает патрульный Александр.

Светлана добавила, что мальчик очень плакал.

"Вынесли на улицу, он в одних колготках и свитере был, поэтому я отдала свою куртку, прижала и обнимала постоянно, чтобы он не волновался", - сказала патрульная.

К счастью, ребенок не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Мама мальчика говорит, что сын находился в комнате, где не было ни пожара, ни дыма. Родные думали потушить пожар самостоятельно.

Как выяснилось, пожар в доме вспыхнул в комнате, где была техника и лежал 23-летний брат хозяина. Его только чудом успели вытащить из огня.

"Я его вытаскивал из окна. Он горел, он не дышал. Я набрал воду и его погасил", - вспоминает Сергей Аксенко.

В доме жили мать-пенсионерка, ее взрослые сыновья, и невестка с внуком.

 
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды
Сегодня 13:30
На Сумщине еще 429 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:37
На Сумщине во время пожара родители забыли о 5-летнем сыне, запертом в комнате
Сегодня 20:39
Центр Сум остался без воды
Сегодня 18:00
В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»
Сегодня 17:47
Под Сумами из-за размыва дамбы затопило подвалы и огороды
Сегодня 17:07
В Сумах полиция поймала наркодилера
Сегодня 16:58
Сумчан предупреждают о налоговых мошенниках
Сегодня 16:38
В Сумах суд взыскал с женщины пеню за несвоевременную уплату алиментов
Сегодня 16:34
89-летняя сумчанка «спасла внука от полиции» за 65 тыс. грн
Сегодня 16:28
Сумской апелляционный суд не может рассмотреть дело по разгону Майдана
Сегодня 16:19
Жительнице Сумщины дали 7 лет за решеткой за убийство сожителя
Сегодня 16:04
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
Вчера 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.