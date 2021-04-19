В Сумах митинговали медики, которым не доплачивают за лечение ковидных больных (обновлено) Медицинские работники Сумской больницы №4 в обед 29 апреля вышли на митинг у медучреждения.

Они требовали от руководства больницы выплатить доплаты за работу с больными коронавирусом, пишет Суспільне.

На митинг вышли более двух десятков работников больницы. Они рассказали, что в 2021 году не получали доплаты, которые гарантированы постановлением Кабинета министров №610. Ранее, по их словам, руководство больницы, обещало такие доплаты.

Руководство больницы отсутствие доплат аргументировало тем, что договор с НСЗУ находится на этапе подписания, и больница имеет средства только на зарплаты медикам.

Напомним: постановление №610 правительство приняло в июне 2020 года. По нему устанавливаются доплаты медработникам, которые работают с больными коронавирусом: врачам - в размере 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием - 50% от минимальной заработной платы; младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы.

В Сумской больнице №4 начали госпитализировать больных с коронавирусом с 30 сентября 2020 года.