В Сумах митинговали медики, которым не доплачивают за лечение ковидных больных (обновлено)

Они требовали от руководства больницы выплатить доплаты за работу с больными коронавирусом, пишет Суспільне.
На митинг вышли более двух десятков работников больницы. Они рассказали, что в 2021 году не получали доплаты, которые гарантированы постановлением Кабинета министров №610. Ранее, по их словам, руководство больницы, обещало такие доплаты.
Руководство больницы отсутствие доплат аргументировало тем, что договор с НСЗУ находится на этапе подписания, и больница имеет средства только на зарплаты медикам.
Напомним: постановление №610 правительство приняло в июне 2020 года. По нему устанавливаются доплаты медработникам, которые работают с больными коронавирусом: врачам - в размере 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием - 50% от минимальной заработной платы; младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы.
В Сумской больнице №4 начали госпитализировать больных с коронавирусом с 30 сентября 2020 года.
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