Ахтырка получила современный томограф за 12 млн грн

Это 32-срезовый HITACHI, который позволяет проводить исследования с высоким качеством изображения всех органов и систем человека, созданием двух и трехмерных томографических изображений, включая спиральную КТ, под множеством определенных углов относительно расположения тела. Стоимость оборудования составляет более 12 млн. грн.
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