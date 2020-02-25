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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30217

Ахтырка получила современный томограф за 12 млн грн

Ахтырская ЦРБ получила новый современный компьютерный томограф.

Это 32-срезовый HITACHI, который позволяет проводить исследования с высоким качеством изображения всех органов и систем человека, созданием двух и трехмерных томографических изображений, включая спиральную КТ, под множеством определенных углов относительно расположения тела. Стоимость оборудования составляет более 12 млн. грн.

Приобрели его за средства государственного бюджета в рамках программы обеспечения опорных больниц, пишет Ахтырский городской портал.

Право Ахтырка Томограф
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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