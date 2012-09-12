На Сумщине проведут учебные сборы с резервистами и военнообязанными теробороны

Обучение будут проводить в мае этого года в Сумском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Шосткинском районах.
«Основной целью учений является восстановление и совершенствование навыков по владению оружием, огневой, тактической подготовки, слаженности подразделений для выполнения боевых задач», - подчеркнул Вячеслав Печененко.
По его словам, во время учений будут отрабатываться задачи по охране и защите государственной границы; выполнению контроля соответствующих населенных пунктов; охране органов государственной власти; усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах.
Также участники сборов будут учиться бороться с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.
Сейчас территориальными центрами комплектования осуществляются мероприятия по оповещению, вызову, прохождению медицинского и психологического освидетельствования военнообязанных, которых планируют привлекать на сборы.
«За военнообязанными на время проведения сборов сохраняются место работы, занимаемая должность и среднемесячная заработная плата, - отметил Вячеслав Печененко. - Участники во время прохождения сборов бесплатно обеспечиваются военной формой, питанием, проживанием и медицинским обслуживанием».
Напомним, аналогичный обучение резервисты уже успешно проходили в 2018 и 2020 годах.
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