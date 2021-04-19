С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды 1 мая 2021 года завершается срок действия возложениz специальных обязанностей производителей тепла для нужд населения.

Правительство приняло решение не продлевать действие ПСО для теплокоммунэнерго. Поэтому ООО «Оператор ГТС Украины» внес всех производителей тепла для нужд населения в перечень предприятий, которые не имеют никакого поставщика. Согласно действующему законодательству, таким компаниям Оператор ГРС обязан прекратить распределение газа. Обращаем внимание местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, согласно действующему законодательству производители тепла для нужд населения, не имеют поставщика, должны прекратить потребление газа до 1 мая 2021 года, сообщает ООО «Оператор ГТС Украины».