С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды

Правительство приняло решение не продлевать действие ПСО для теплокоммунэнерго.
Поэтому ООО «Оператор ГТС Украины» внес всех производителей тепла для нужд населения в перечень предприятий, которые не имеют никакого поставщика. Согласно действующему законодательству, таким компаниям Оператор ГРС обязан прекратить распределение газа.
Обращаем внимание местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, согласно действующему законодательству производители тепла для нужд населения, не имеют поставщика, должны прекратить потребление газа до 1 мая 2021 года, сообщает ООО «Оператор ГТС Украины».