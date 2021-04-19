Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:301

С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды

1 мая 2021 года завершается срок действия возложениz специальных обязанностей производителей тепла для нужд населения.

Правительство приняло решение не продлевать действие ПСО для теплокоммунэнерго.

Поэтому ООО «Оператор ГТС Украины» внес всех производителей тепла для нужд населения в перечень предприятий, которые не имеют никакого поставщика. Согласно действующему законодательству, таким компаниям Оператор ГРС обязан прекратить распределение газа.

Обращаем внимание местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, согласно действующему законодательству производители тепла для нужд населения, не имеют поставщика, должны прекратить потребление газа до 1 мая 2021 года, сообщает ООО «Оператор ГТС Украины».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды
Сегодня 13:30
На Сумщине еще 429 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:37
В Сумах на Чешке поймали наркоманов
Сегодня 13:24
В Сумах вакцинировали ответственных за пункты проведения ВНО
Сегодня 13:15
Велике Будівництво Зеленського з’єднує Україну дорогами європейського класу
Сегодня 12:50
На Сумщині поліцейські розшукали підлітка-втікача, який влаштував собі мандрівку Сумщиною та Чернігівщиною
Сегодня 12:35
На Сумщині підбили кліматичні підсумки квітня
Сегодня 12:32
На Охтирщині ремонт аварійного мосту на завершальній стадії
Сегодня 12:21
На Сумщині повідомлено про підозру головному лісничому, через службову недбалість якого незаконно зрубано дерев на 1 млн грн
Сегодня 12:17
38 учителей начальных классов с Сумщины успешно прошли второй этап сертификации
Сегодня 11:55
На Сумщине прокуратура вернула 400 га земель стоимостью 63 млн грн
Сегодня 11:13
Сумчанка рассказала о новом виде мошенничества
Сегодня 11:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
Вчера 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.