На Сумщині до 30-річчя Незалежності України планують провести свято меду Свято пройде в Недригайлівській громаді, в тому числі й на базі Центру сприяння розвитку територіальних громад Державної служби зайнятості

Про організацію та проведення цього свята говорили Вікторія МЕДВІДЬ – заступник голови Сумської облдержадміністрації, Володимир ПІДЛІСНИЙ – директор обласного центру зайнятості та Михайло ГУЗЬ – директор Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», на базі навчального відділення якого діє Центр сприяння розвитку територіальних громад.

У програмі свята планується ярмарок меду (дегустація та продаж продукції бджільництва), науково-практична конференція бджолярів, майстер-класи, фото-зони в українському етно-стилі тощо.

Учасниками заходу будуть бджолярі, власники племінних пасік, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції.

«Свято меду ми проводитимемо 19 серпня до 30-річчя Незалежності України та Дня села Хоружівка, – зазначила Вікторія Медвідь. – Мета – збереження та популяризація культурно-історичної спадщини села, як осередку українських традицій».

Володимир Підлісний додав, що крім цього, завданнями свята є презентація Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, як закладу освіти, що здійснює професійну підготовку за професією «Бджоляр» та підвищення кваліфікації за напрямами розвитку бджільництва, створення майданчика для презентації та просування меду, продукції бджільництва тощо.

Староста Хоружівського старостинського округу Олександр ХАРЬКО подякував керівництву області за створення подібного Центру саме у Хоружівці та відмітив, що установа сприяє розвитку інфраструктури села, дає надію на майбутнє.