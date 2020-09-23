В Сумах часть города будет без горячей воды

с 01.07.2021 по 14.07.2021, в связи с гидравлическими испытаниям тепловых сетей и оборудования ООО «Сумытеплоэнерго», будет отсутствовать горячая вода по магистралям № 5, № 7, № 4, № 3, № 1, № 2 в районе проспекта М. Лушпы, улиц Героев Крут, Интернационалистов, Сирко, Харьковской, Прокофьева, С. Табалы (Севера), Троицкой, Привокзальной, Супруна, проспекта Т. Шевченко, Новоместенская, Красовицкого, Воскресенской, Г. Кондратьева, Петропавловской, площади Независимости, Покровской, Шишкаревская, Тополянская, Скрябина, второй Железнодорожной, Горького, Августовской, Ахтырской, Мира, Римского Корсакова, Марко Вовчок, Нижнесыроватская.
При возникновении аварийных ситуаций во время гидравлических испытаний сообщать Аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).
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