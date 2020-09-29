В Сумах на Чешке поймали наркоманов Патрульные задержали граждан, которые имели с собой, вероятно, запрещенные вещества.

На линию 102 позвонил неравнодушный сумчанин, который сообщил, что вблизи озера Чеха неизвестные лица, похоже, употребляют наркотические вещества.

Полицейские немедленно направились обследовать на указанную в сообщении территорию. Там патрульные обнаружили мужчину и женщину, которые стояли с самодельным устройством, вероятно, для употребления наркотических веществ, и, увидев стражей порядка, заметно занервничали.

Во время проведения поверхностной проверки у 37-летнего гражданина инспекторы обнаружили зип-пакет с зеленым веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим. А вот 22-летняя женщина имела с собой 5 зип-пакетов с таким же веществом.

Полицейские задержали граждан и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Следователи начали по этим фактам уголовные производства по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.