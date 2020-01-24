В деле погибшей под колесами троллейбуса в Сумах студентки заслушали предпоследнего свидетеля (видео) В Заречном районном суде Сум 27 апреля допросили предпоследнего свидетеля по делу погибшей под колесами троллейбуса девушки.

Слушали мужчину, который работал на предприятии «Дорремстрой» в тот период, когда произошла авария на проспекте Лушпы. Юрий Грищенков тогда занимался расчисткой снежных валов у обочин дорог, пишет Суспільне.

«Остается валок метров где-то два от края проезжей части, а я уже подвожу сколько могу ближе к обочине. А когда много снега, трактор не берет у нас», - говорит свидетель Юрий Грищенков.

На вопрос прокурора Виталия Шаповала: «Кто именно расчищает снежный вал, как вы сообщаете, на остановках, пешеходных переходах и перекрестках?» свидетель ответил: «Или экскаваторы, или грузчики специальные». Когда прокурор спросил, видел ли свидетель, как чистили территорию возле остановки ТРЦ «Лавина» накануне аварии, Юрий Грищенков сказал, что работает, а именно подбивает снег, а днем его чистят.

«Юрий Иванович, можете ли вы утверждать, что вы должным образом выполняли те обязанности, которые были на вас возложены, исходя из обвинения, причиной смерти девочки был именно снежный вал, который вы должным образом не убрали?», - спросил адвокат Виктор Немцев.

На этот вопрос Юрий Грищенков сказал, что он и его коллеги не убирают, а только подбивают снег. «Насколько мы можем, так и подбиваем. Если вал большой, мы ничего ему не сделаем», - отметил свидетель.

Следующее судебное заседание состоится 11 июня. В деле осталось заслушать одного свидетеля.

Напомним: авария, в которой погибла 17-летняя студентка, произошла 9 февраля 2016 года на проспекте Михаила Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров начал движение транспорта с полностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись и девушка выпала из транспорта.

По делу - трое обвиняемых: два работника коммунального предприятия «Электроавтотранс» и сотрудник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.

После аварии Сумской городской совет проводил проверку законности остановок и пешеходных переходов.