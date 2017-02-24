Дворец культуры «Сумского НПО» сменил владельца (видео) Дворец культуры «Сумского НПО» перешел в собственность банка «ПУМБ».

Последний забрал помещения за невыплаченные долги предприятия. В карантин в здании занимались около 15-ти творческих и спортивных коллективов. В минувшую среду группа представителей банка заняла помещение и никого из арендаторов не пускали. Что там сейчас - далее в материале Суспільного.

Антон Амид в карантин преподавал во дворце культуры хатха йогу. Сейчас вынужден приостановить занятия.

«В основном в медитацию включены дыхательные практики и физические упражнения. Практики для развития концентрации. Ходит около 12 человек - постоянных. Бывает и временные приходят. В доме культуры меня устраивает ценовая политика, само помещение, все очень оптимальное», - говорит преподаватель йоги.

Во дворце культуры сейчас, из-за карантина, не проводятся занятия. Исключение - баянист Андрей Фесенко, получивший гран-при на международном фестивале-конкурсе «Лиманское звезды», который завершился онлайн 10 апреля в Николаеве. А в прошлую пятницу Андрей получил первое место на международном конкурсе Accordion Star International Competition, который также онлайн проходил в США.

По словам директора дворца культуры Николая Чалого, до карантина ежедневно здесь занималось в различных клубах и секциях 200-300 детей.

«15-16 коллективов, из основных хочу выделить спортивный клуб танца «Силуэт» - 55 человек, школа эстрадного вокала «Голден» - 37 человек, образцовый ансамбль современного танца «Визави» - 44 человека», - рассказывает директор дворца культуры Николай Чалый.

В Сумском отделении банка «ПУМБ», которому в собственность перешел дворец, журналистов отправили в столичную пресс-службу. По информации руководительницы службы коммуникаций банка «ПУМБ» Вероники Прошуты, в 2012 году между банком «ПУМБ» и АО «Сумское МНПО» были заключены 2 кредитных договора. Чтобы обеспечить выполнение обязательств по одному из кредитных договоров, «СМНВО» передало в ипотеку банку несколько объектов недвижимого имущества, в том числе дом культуры по ул. Горького. Более трех лет «СМНВО» не выполняет своих обязательств, а просроченная задолженность составляет более 50 млн долларов. Банк неоднократно направлял «СМНВО» письменные требования - погасить задолженность. Также предупреждали: если требования не выполнят - банк будет вынужден забрать дворец. На основании ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке» 30 сентября 2020 года в счет частичного погашения задолженности банк стал законным владельцем дома культуры.

По словам Николая Чалого, между бывшим и нынешним владельцем есть договоренность, что после окончания карантина дети продолжат заниматься в кружках и секциях.

По информации пресс-службы банка, начиная с ноября 2020 года, банк обращался к прошлому владельцу и администрации города с предложениями выкупить дом культуры или принять его в аренду. Обращались сейчас в администрацию города с предложениями выкупить здание. Что решили, пока неизвестно.

21 апреля уполномоченные представители банка выезжали на место с проверкой использования имущества. Через два дня банк и арендатор - АО «СМНВО-Инжиниринг» заключили договор аренды. Какие условия в нем прописаны и на какое время - в пресс-службе не уточнили.

По информации от пресс-секретаря АО «СМНВО-Инжиниринг» Светланы Шовкопляс, предыдущее руководство «Сумского НПО» передало Дом культуры в банковский залог под кредит. Несколько лет кредит не обслуживался, поэтому в соответствии с законом, банк стал владельцем здания.

Напомним: в марте 2017 года бывший директор завода Алексей Цымбал говорил, что СМНВО готово продать городу дворец за 10 млн гривен. Тогда городской голова Александр Лысенко, ответил, что продолжаются переговоры и из объявленной суммы предлагалось вычесть затраты на ремонт дворца, который придется делать городу. Окончательной цены тогда так и не назвали.