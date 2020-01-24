Гибель девушки под троллейбусом в Сумах: в суде слушали свидетелей По делу аварии, в которой в 2016 году под колесом троллейбуса в Сумах погибла студентка, слушали свидетелей.

Заседание состоялось 4 марта в Заречном районном суде Сум, пишет Суспільне.

Погибла из-за собственной неосторожности - такую версию смерти 16-летней студентки в феврале 2016 года озвучили свидетели, которых слушали в суде. Это были работники коммунального предприятия «Электроавтотранс». Говорят, девушка, которая погибла под троллейбусом, не выпадала из него.

Любовь Клюева - начальница технической службы в «Электроавтотрансе», отвечает за работу контактных сетей и силовых подстанций. Пять лет назад ее привлекали к комиссии по расследованию причин аварии. Говорит: водитель ничего не нарушал. Оборудование работало.

«Именно по водителю Конареву Игорю у меня вообще никаких замечаний не было ни тогда, ни сейчас, он квалифицированный водитель, выполняет правильно все маневрирования. Было проведено освидетельствование, каких-либо нарушений в контактной сети не было обнаружено и это не могло никоим образом повлечь той трагедии. Единственное, что вся комиссия, и я в том числе заметили, что были на обочинах очень большие сугробы снега по всей трассе», - говорит свидетель Любовь Клюева.

Вера Ревенко в 2016-м занимала должность заместителя начальника службы движения этого же предприятия.

«Не почищена была остановка, и у нас сложилось впечатление, что умерла девушка, потому что по неосторожности попала под колеса троллейбуса», - считает свидетель Вера Ревенко.

В суде, по информации прокуратуры, должны заслушать еще четырех свидетелей - на следующем заседании.

Мать девушки считает виновным смерти дочери водителя. По ее словам, из материалов дела узнала, что водитель имел небольшой опыт управления новой моделью троллейбуса.

«Она стояла последней, здесь женщины возле горисполкома готовились выходить и вытолкнули ее к двери. Дверь открылась, и она выпала. Она выпала на вал и сразу под троллейбус поплыла. А двери открывались на каждой остановке. Он не опытный водитель в этом троллейбусе. Дочь погибла по его вине», - говорит мать погибшей девушки Ирина Коробець.

Обвиняемые - водитель троллейбуса, начальница службы движения «Электроавтотранса» и начальник технического отдела управления капитального строительства городского совета, а также двое из трех адвокатов отказались давать комментарии. Один защитник по их позиции в этом деле ответил: «При рассмотрении судом будет принято решение. Я доверяю суду, у меня недоверия к суду нет сейчас. Моя позиция по этому поводу будет высказано в дебатах».

Напомним: авария, в которой погибла сумская студентка, произошла 9 февраля 2016 года на проспекте Лушпы напротив торгового центра «Лавина».