Сумские патрульные разыскали пропавшего ребенка На линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Металлургов пропал ребенок.

Стражи порядка сразу связались с матерью мальчика. Заявительница рассказала, что, находясь в магазине, она отвлеклась на несколько минут, после чего обнаружила отсутствие своего 6-летнего ребенка. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому она вызвала патрульных.

Следуя на место, стражи порядка увидели на дворовой территории растерянного маленького мальчика, похожего по описанию. Пообщавшись с ребенком, патрульные узнали, что он был в магазине со своей матерью, потом потерял ее из виду и потерялся. Он был убежден, что она пошла домой, поэтому и направился за ней.

Стражи порядка доставили ребенка к матери и провели с ними профилактическую беседу с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.