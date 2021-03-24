Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:28298

Ушел из жизни известный сумской тренер

На 89-м году жизни скончался сумской тренер Виталий Иванович Романько.

Об этом сообщается на странице Сумской областной ДЮСШ «Региональный центр зимних видов спорта».

«Сочувствуем родным и близким по поводу смерти Романько Виталия Ивановича, который был одним из сильнейших лыжников в свое время, мастером спорта СССР, динамовцем. Как тренер подготовил много талантливых спортсменов, его воспитанник МСУМК, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Александр Ушкаленко. Виталий Иванович принимал участие в спортивной подготовке двукратного чемпиона и серебряного призера Олимпийских игр Александра Шапаренко. Значительный вклад внес в развитие и популяризацию лыжных гонок на Сумщине. Пусть светлая память о нем навсегда остается в сердцах всех, кто имел радость его знать», -- говорится в сообщении.

Спорт Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ
Сегодня 12:22

В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор
Вчера 19:44

Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор

21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров....

От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка
14.04.2021 13:33

От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка

Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке....

Ушел из жизни духовник Сумской епархии архимандрит Михей
07.04.2021 14:56

Ушел из жизни духовник Сумской епархии архимандрит Михей

Управление Сумской епархии с прискорбием извещает, что 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на 85-м году жизни почил в...

Ушла из жизни первый журналист Шосткинского местного проводного радио
24.03.2021 14:13

Ушла из жизни первый журналист Шосткинского местного проводного радио

На 80-м году ушла из жизни первый журналист местного проводного радио и бывший журналист газеты «Полесье» Алла Самойлова....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
Сегодня 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
Сегодня 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
Сегодня 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
Сегодня 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
19.04.2021 14:59
Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
19.04.2021 09:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.