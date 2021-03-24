Ушел из жизни известный сумской тренер На 89-м году жизни скончался сумской тренер Виталий Иванович Романько.

Об этом сообщается на странице Сумской областной ДЮСШ «Региональный центр зимних видов спорта».

«Сочувствуем родным и близким по поводу смерти Романько Виталия Ивановича, который был одним из сильнейших лыжников в свое время, мастером спорта СССР, динамовцем. Как тренер подготовил много талантливых спортсменов, его воспитанник МСУМК, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Александр Ушкаленко. Виталий Иванович принимал участие в спортивной подготовке двукратного чемпиона и серебряного призера Олимпийских игр Александра Шапаренко. Значительный вклад внес в развитие и популяризацию лыжных гонок на Сумщине. Пусть светлая память о нем навсегда остается в сердцах всех, кто имел радость его знать», -- говорится в сообщении.