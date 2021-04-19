Глуховский силач стал чемпионом Украины В Мариуполе проходит чемпионат Украины по пауэрлифтингу.

Глуховчанин Андрей Степанов выступал в весовой категории до 74 кг среди мужчин и показал свой лучший результат: 270 кг в приседании + 180 кг в жиме лежа + 250 кг в тяге = 700 кг в сумме.

Подготовил спортсмена тренер Феликс Колтаков.