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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:29206

Служба зайнятості Сумщини: тенденція квітня обнадійлива

Ні для кого не секрет, що від браку роботи найбільше потерпають жителі сільської місцевості Сумщини. Тим більш обнадійлива інформація надходить сьогодні з районів, де рівень безробіття серед цієї категорії громадян невпинно скорочується.

За півмісяця квітня нинішнього року обласна служба зайнятості працевлаштувала 2003 вчорашніх безробітних. Головним поштовхом для пошуку роботи є весняно-польові роботи на селі. Як кажуть, поле кличе хлібороба.

- Причому темпи працевлаштування з кожним днем прогресують. Скажімо, для порівняння, за весь березень вдалося знайти роботу лише для 1567 чоловік, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Ми чітко розуміємо, що, швидше за все, як показує практика попередніх років, це сезонні роботи. Але це, водночас, надто суттєва матеріальна підтримка селян. Адже вони зароблятимуть копійку до пізньої осені. Скажу більше: ми плекаємо сподівання, що сільськогосподарські холдинги, керівники фермерських господарств з допомогою держави все таки почнуть розвивати тваринництво, допоміжні промисли, відтак з’явиться реальна можливість забезпечити зайнятість селян протягом всього року.

Найбільшу кількість землеробів квітень покликав у поле у Буринській, Краснопільській, Лебединській, Липоводолинській, Шосткинській районних філіях, Конотопському міськрайонному центрі зайнятості, де завдяки тісній співпраці з аграріями лише за 15 днів цього місяця працевлаштували від 200 до 150 місцевих жителів.

В обласній службі зайнятості прогнозують: протягом квітня знайдуть роботу майже 4 тисячі наших земляків. Є всі передумови стверджувати, що травень видасться не менш вдалим щодо працевлаштування громадян області.

Общество Безробіття Працевлаштувала
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